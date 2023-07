L’incidente ieri sera a Pertegada di Latisana.

Sei persone sono state soccorse dal personale medico dopo un incidente stradale accaduto lungo alla regionale 354 intorno alle 23 di ieri a Pertegada di Latisana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana, si sono scontrate tre vetture in un tamponamento.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di tre ambulanze provenienti da Latisana , San Giorgio di Nogaro, Lignano Sabbiadoro e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Le persone sono state prese in carico e trasportate in ospedale. Una donna in condizioni gravi in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un bambino minore di 5 anni in volo all’ospedale Burlo di Trieste per una frattura a un arto. Quattro persone all‘ospedale di Latisana, con le ambulanze, con ferite non gravi