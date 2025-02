Incidente a Pertegada, tamponamento tra furgoncino e auto: grave un 67enne

L’incidente nella prima serata di oggi a Pertegada di Latisana.

Incidente nella prima serata di oggi a Pertegada Latisana. E’ accaduto intorno alle 19:30 in via Julia, dove un furgoncino e un’auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due vetture ha tamponato l’auto che la precedeva, finendo poi la sua corsa contro il muretto di cinta di un’abitazione. L’impatto è stato violento e uno dei due conducente, un uomo di 67 anni residente a Latisana, ha riportato seri traumi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza, che hanno prestato le prime cure sul posto al ferito, per poi trasportarlo all’ospedale.

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente.