Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 6 febbraio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo di giovedì 6 febbraio in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente serena, con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e un deciso calo termico rispetto ai giorni precedenti.

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio regionale. Tuttavia, le temperature rigide favoriranno la formazione di locali gelate nelle zone di pianura. Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso, con la possibilità di formazione di nubi basse in serata soprattutto nella zona del Tarvisiano. Sulla costa e nelle aree orientali della regione, soffierà la Bora: inizialmente debole nelle prime ore della giornata, diventerà moderata a partire da metà mattina.

Temperature in calo.

In pianura le temperature minime oscilleranno tra -2°C e 1°C, mentre sulla costa i valori saranno più miti, tra 5°C e 7°C. Le temperature invece massime si attesteranno tra i 10°C e i 13°C sia in pianura che lungo la costa. Il calo dello zero termico sarà marcato: dai 2400 metri scenderà fino a 1100 metri nel corso della giornata. A quota mille metri la temperatura media sarà di 1°C.