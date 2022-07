Incidente sulla Pontebbana a Campoformido, 4 le persone ferite

L’incidente questa mattina a Campoformido.

Sono quattro le persone ferite nell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 sulla SS13 Pontebbana, che ha visto coinvolti due veicoli.

L’incidente che si è verificato a Campoformido, in Via Principe di Udine all’altezza delle Officine Fvg, ha coinvolto una Jeep Cherokee condotta da S.C. di anni 55 residente a San Michele al Tagliamento e una Volkswagen Tiguan condotta da S.B. di anni 37 residente a Udine, che per cause in corso di accertamento da parte del comando di polizia locale Campoformido – Pozzuolo del Friuli, sono entrate in collisione tra loro, nella corsia di marcia in direzione Udine.

Immediati i soccorsi allertati dal 112 che ha inviato sul posto i sanitari del 118 e due pattuglie della Polizia Locale. Quattro le persone trasferite dal 118 pronto soccorso di Udine per accertamenti. Disagi al traffico, sostenuto al momento dei rilievi, che è stato gestito con un senso unico alternato, fino al completamento delle operazioni di soccorso e rilievo.