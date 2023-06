L’incidente a Pordenone.

Incidente intorno poco dopo la mezzanotte in via Grigoletti a Pordenone. Per cause in corso di accertamento il veicolo, dopo aver urtato un’altra vettura in fase di sorpasso, ha perso il controllo terminando la sua corsa contro un albero.

Il conducente, sebbene ferito, è uscito autonomamente dall’abitacolo ed è stato soccorso dal personale sanitario presente sul posto che successivamente lo ha ricoverato all’ospedale di Pordenone.



Al termine delle operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco di Pordenone, servendosi dell’autoscala, hanno completato la messa un sicurezza dell’area del sinistro abbattendo dell’albero che risultava pericolosamente inclinato e pericolante. Sul posto anche la Polizia di stato.