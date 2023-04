Auto si schianta contro un muro e si ribalta: 2 feriti

L’incidente questa mattina tra Cordenons e Torre di Pordenone.

Incidente questa mattina poco prima delle 9 in via Borgo Casoni tra Cordenons e Torre di Pordenone. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è finita contro un muretto di una abitazione, si ribaltava fermandosi sul fianco destro.

I Vigili fuoco di Pordenone hanno collaborato collaborava con il personale sanitario, giunto con due ambulanze e l’automedica, per liberare gli occupanti dall’auto. Il personale medico infermieristico ha preso in carico due persone rimaste ferite, trasportate entrambe all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con ferite non gravi. Sul posto anche i vigili urbani.