Auto fuori strada a Pozzuolo del Friuli, un ferito in ospedale

L’incidente ieri sera a Pozzuolo del Friuli.

Un uomo è stato soccorso intorno alle 22 di ieri dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Ferraria a Pozzuolo del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo dell’auto che stava conducendo ed è finito fuoristrada. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica provenienti da Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice giallo, cosciente e stabile, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i Vigili del fuoco.