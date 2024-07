Violento incidente a Premariacco, auto esce di strada e finisce contro un muro

Incidente questo pomeriggio a Premariacco.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Premariacco. Poco prima delle ore 20, un’auto è uscita di strada sulla via che conduce a Borgo San Mauro, schiantandosi violentemente contro un muro.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 con l’elisoccorso, che le hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta, poi trasportata in ospedale. Presenti anche i Vigili del fuoco volontari di Cividale che, oltre a coadiuvare le le operazioni di soccorso, hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e l’area circostante, prevenendo potenziali ulteriori pericoli. Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.