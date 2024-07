La prima giornata della 29esima edizione del No Borders Music Festival si è svolta ai Laghi di Fusine, con un doppio concerto sold out di Morcheeba e Goran Bregović.

I Morcheeba.

La band londinese, prima ad esibirsi sul palco ai Laghi di Fusine, ha da subito conquistato il pubblico del festival iniziando l’esibizione con il brano The Sea seguito da Friction e Otherwise. L’eleganza di Morcheeba è indiscussa. Classe nei suoni, nelle movenze e nei testi. Il No Borders Music Festival inizia così la sua rassegna estiva con la forza della gentilezza di una tra le band più riconosciute nel panorama musicale, che ha la consapevolezza di quanto la musica può essere potente.

Incredibile la partecipazione del pubblico, guidato da Skye, che ad ogni canzone si è lasciato trasportare dalle vibrazioni del personalissimo stile musicale della band: pop rock, alternative rock, indie rock. Il concerto, durato due ore circa, ha visto alternarsi i pezzi più iconici della storia ventennale di Morcheeba come Rome Wasn’t Built in a Day, fino a rivisitazioni di brani come I Shot The Sherriff.

Un vero e proprio viaggio nei sogni questa esibizione, a cui e stata data gran risalto la parte musicale oltre a quella canora di Skye, intervallate da interventi della stessa verso il numeroso pubblico.

Goran Bregovic.

Goran Bregovic sale sul palco, di bianco vestito come da tradizione, chitarra in mano, sorriso pieno e tanta voglia di far divertire tutti. La sua energia viva e tenace viene supportata dalla magistrale Wedding and Funeral Orchestra con la quale apre l’esibizione con Vino Tinto, Maki Maki e Duj Duj. Ritmo, calore, piedi e mani che non sanno stare ferme, Goran Bregovic sa come intrattenere il pubblico grazie alle energiche note balcaniche che lo contraddistinguono, e che diventano sinonimo di una vera e propria festa collettiva.

Il ritmo non scende mai e brani come Pero, Mik Mik, Balkan Balkan e Presidente sono la perfetta colonna sonora per celebrare la gioia e la vita. Una canzone dopo l’altra, intervallate da qualche discorso in italiano, ma, come promesso dal compositore e cantante, è stata una giornata tutta da ballare! Si susseguono brani più datati, altri nuovi e alcuni che lo stesso Goran ha composto per il cinema. Chiudono questa giornata di musica i brani Hopa Cupa, Bella Ciao e Kalasnjikov.

Quando si parla di Goran Bregovic si parla di terre, di tradizioni e di popoli che si incontrano per esaltare la bellezza della diversità, e non solo nella musica, come punto di forza, la perfetta mistione con il No Borders Music Festival, al confine con Italia, Austria e Slovenia.

Il No Borders Music Festival 2024 prosegue domani, domenica 21 luglio, alle ore 14 con il dj-set di Kruder & Dorfmeister e alle ore 16:00 con il concerto di Thievery Corporation ai Laghi di Fusine.