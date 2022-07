L’incidente questa mattina a Reana del Rojale.

Incidente questa mattina a Reana del Rojale. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’incrocio nella frazione di San Bernardino.

Dopo l’impatto, una delle due vetture è finita in un campo a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i vigili del fuoco volontari di Cividale hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e dei mezzi coinvolti nell’incidente.