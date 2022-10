L’incidente ieri sera a Rive D’Arcano.

Incidente ieri sera a Rive D’Arcano. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Udine e via Giardino.

Due le persone ferite che sono state soccorse dai sanitari e trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di San Daniele per la messa in sicurezza dei mezzi e della zona dell’incidente. Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti a stabilire le cause dell’incidente.