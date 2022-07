Incidente a Rivignano, auto esce di strada e trancia un palo del telefono

L’incidente intorno alle 20 e 30 a Rivignano.

Incidente a questa sera intorno alle 20 e 30 in via Codroipo sulla strada provinciale 56 a Rivignano. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada tranciando un palo del telefono.

Il conducente ha riportato lievi contusioni ed è stato assistito dai sanitari del 118 di Latisana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e del palo Telecom che in seguito all’urto con il veicolo è stato tranciato alla base risultando pericolante. Presenti anche i carabinieri di Latisana per i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.