L’incidente nella tarda mattinata a Sacile.

Un uomo è stato soccorso dal personale sanitario, questa mattina, poco prima delle 11, per le ferie che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Sacile, lungo via Giacomo Leopardi, all’altezza dell’incrocio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha preso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finito contro il palo, rimanendo incastrato nell’abitacolo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza Als Advanced Life Support proveniente da Sacile. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato il ferito e l’hanno affidato alle cure dei sanitari. Poi il trasporto in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.