Furto a Pradamano, i ladri forzano la finestra ed entrano in casa

Furto in una casa di Pradamano.

Ancora un furto in Friuli. Questa volta i ladri hanno preso di mira un’abitazione di Pradamano, introducendosi in casa dopo aver forzato una finestra del soggiorno.

Una volta all’interno, i ladri hanno rovistato in ogni angolo della casa, portando via con sé un orologio di valore e due medaglie. Il proprietario una volta rientrato in casa ha fatto l’amara scoperta e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al momento, il danno non è ancora stato quantificato ma sono in corso le indagini per individuare i responsabili.