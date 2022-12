Incidente a San Giorgio di Nogaro, due feriti in ospedale

L’incidente nel pomeriggio a San Giorgio di Nogaro.

Incidente questo pomeriggio a San Giorgio di Nogaro dove due autovetture si sono scontrate in via Palladio.

Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto gli equipaggi dell’automedica proveniente da Latisana, una ambulanza proveniente da Latisana e una ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro.

Coinvolti un ragazzo di 13 anni e una persona adulta poi trasportati con l’ambulanza, in codice giallo all’ospedale di Palmanova: non sono comunque in pericolo di vita. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.