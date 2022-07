Incidente a San Vito di Fagana, violento scontro tra due auto all’incrocio

L’incidente questa mattina a San Vito di Fagagna.

Violento incidente questa mattina a San Vito di Fagagna. Per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente dovute ad una mancata precedenza, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Divisione Julia e via Unica.

Un forte impatto che ha fatto finire una delle due auto in un campo vicino alla strada. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e della zona dell’incidente.