Scontro tra un’auto e un tir a Sedegliano, una persona ferita

L’incidente nella zona industriale di Pannellia di Sedegliano.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 14 e 30, in via Francesco Petrarca, nella zona industriale di Pannellia di Sedegliano. Coinvolta un’autovettura ed un autoarticolato.

Nell’urto è rimasto ferito il conducente dell’auto, soccorso dal personale sanitario del 118 di Codroipo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco volontari di Codroipo per la messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente. Presenti anche i carabinieri di Codroipo per i rilievi del caso.