Incidente a Spilimbergo, scontro tra un furgone e un’auto

L’incidente in via Barbeano a Spilimbergo.

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 14 a Spilimbergo. Per cause in corso di accertamento, in via Barbeano si sono scontrati un’auto e un furgone e quest’ultimo ha terminato la sua corsa in un fossato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo, che hanno messo in sicurezza i veicoli, e il personale sanitario per soccorrere le persone coinvolte, che sono riusciti ad uscire autonomamente da propri mezzi e hanno riportato ferite lievi. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi volti ad accertare le cause dell’incidente.