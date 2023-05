Irregolarità sulla sicurezza, nave bloccata a Porto Nogaro

La nave è stata sottoposta a fermo amministrativo a Porto Nogaro.

Nella giornata di ieri a Porto Nogaro una nave battente bandiera Isole di Man e gestita da una società del Regno Unito, è stata sottoposta a fermo amministrativo per motivi di sicurezza.

Durante le verifiche, gli ispettori hanno rilevato 19 non conformità alle normative di sicurezza marittima, che hanno reso necessario il fermo della nave per la riparazione delle problematiche riscontrate. Prima di poter riprendere la navigazione e quindi la propria attività commerciale, la nave dovrà rettificare tutte le irregolarità accertate e sarà oggetto di nuova verifica da parte degli ispettori della Guardia Costiera. La sicurezza delle navi e dei loro equipaggi è una delle principali priorità per la Guardia Costiera e per questo motivo il nucleo di controllo PSC lavora affinché le compagnie navali risolvano rapidamente tutte le problematiche emerse durante le verifiche, valutando le azioni correttive da mettere in atto al fine di evitare situazioni simili in futuro.

Il Port State Control.

L’attività di Port State Control è un’importante attività di prevenzione, in quanto permette alle autorità marittime di identificare e correggere eventuali problemi di sicurezza o di tutela ambientale prima che si verifichino incidenti. Grazie a questo impegno, i trasporti marittimi diventano più sicuri e sostenibili, contribuendo al benessere della società e della natura. Quello della giornata di ieri è il quarto fermo operato nella corrente annualità a Porto Nogaro e si aggiunge ai 7 eseguiti nel 2022.