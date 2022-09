Incidente stamattina all’alba tra Chions e Azzano Decimo

Incidente stradale stamattina all’alba tra Chions e Azzano Decimo: una persona alla guida di un furgone, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada.

L’incidente è avvenuto alle 5.30, immediati i soccorsi coordinati dalla Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sono intervenuti l’equipaggio di una ambulanza da Azzano Decimo e l’elicottero. La persona è stata poi trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo (non è in pericolo di vita).