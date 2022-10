Incidente allo svincolo di Udine nord, auto esce di strada e si ribalta nel fosso

L’incidente sulla tangenziale a Udine Nord.

Incidente questa mattina intorno alle 8 sulla tangenziale allo svincolo di Udine Nord, all’uscita per Pagnacco.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada proprio nella curva dello svincolo, finendo ribaltata in un fossato. Secondo le prime informazioni le persone coinvolte sarebbero 3, feriti in maniera lieve. Sul posto i soccorsi con due ambulanze per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.