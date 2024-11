Violento incidente sulla tangenziale: scontro tra tre auto

Incidente nel tardo pomeriggio sulla Tangenziale Est tra Godia e Reana del Rojale, all’altezza di San Bernardo. Lo scontro è avvenuto prima delle 19 e ha coinvolto tre veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato. Un’auto con a bordo due persone avrebbe tentato di superare un altro veicolo, ma il veicolo si è scontrato con altri due mezzi, per poi finire la sua corsa in una cunetta a bordo strada.

La seconda auto, proveniente da Udine e con a bordo tre persone, dopo lo scontro è finita in testacoda , fermandosi al centro della carreggiata e bloccando ulteriormente il traffico. Coinvolta anche una terza vettura, su cui viaggiava una coppia friulana con una bambina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno messo in sicurezza la zona e contribuito alle operazioni di soccorso, rimuovendo i veicoli danneggiati e ripristinando la viabilità. L’incidente ha comunque causato pesanti disagi al traffico per diverse ore, con lunghe code e rallentamenti su tutta la Tangenziale Est. Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti ad accertare l’esatta dinamica dello scontro.