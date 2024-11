Malore nel sonno, giovane chef muore a soli 24 anni

Josip Nolak era chef al ristorante Al Nodo di Codroipo.

Lutto a Codroipo e Bertiolo per l’improvvisa scomparsa di Josip Nolak, giovane 24enne morto nel sonno nella notte tra l’1 e il 2 novembre. La sera Josip Aveva concluso un’altra lunga giornata di lavoro ai fornelli e, come sempre, era pronto a tornare in cucina il giorno successivo. Ma la mattina seguente, la sveglia non è mai suonata per Josip. Il giovane chef, di soli 24 anni, è stato trovato senza vita nella sua stanza. Un malore improvviso lo ha strappato all’affetto della sua famiglia, dei colleghi e degli amici che oggi lo ricordano come un ragazzo pieno di sogni e di energia.

Josip aveva costruito una vita attorno alla sua passione. Nato in Croazia e cresciuto a Bertiolo, aveva trovato la sua strada nei profumi e nei sapori della cucina. Dopo aver studiato all’istituto superiore Linussio di Codroipo, aveva affinato le sue competenze lavorando al ristorante Al Nodo. Per chi lo conosceva, Josip era un punto di riferimento. Sempre disponibile, sempre presente, un amico su cui poter contare.