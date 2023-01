Scontro tra due auto, una finisce nel campo: tre persone ferite

L’incidente a Torviscosa.

Tre persone sono rimaste ferite in maniera seria a seguito di un incidente stradale accaduto questo pomeriggio a Torviscosa, lungo la strada che collega Chiarmacis a Porpetto, in località Arsa. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate e, a seguito dell’impatto, una è finita fuori strada, nei campi.

Immediata la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112 Fvg. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto subito l’automedica proveniente da Latisana, un’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro, un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e un’ambulanza proveniente da Palmanova.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno poi operato in piena sinergia con le equipes sanitarie sul posto. Quattro le persone che sono rimaste coinvolte nell’incidente. Tre sono rimaste ferite; sono state trasportate tutte in codice giallo all’ospedale, una a Palmanova e due a Latisana.