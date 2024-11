Tamponamento tra tre auto, una persona in ospedale

Alle ore 9.40 circa di questa mattina, una squadra e l’autoscala del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia mentre, rientrando in sede dopo aver concluso un’intervento, stavano percorrendo la SP 16 nel territorio comunale di Cormons si sono imbattute in un incidente stradale nel quale 3 autovetture si sono tamponate.

I Vigili del fuoco si sono subito fermati, hanno iniziato ad assistere le persone coinvolte e hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte nel sinistro. Appena giunto sul posto il personale sanitario, operando assieme ai Vigili del fuoco ha estricato, da uno dei veicoli incidentati, la conducente che poi è stata trasportata all’ospedale. Terminato il soccorso alle persone i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza Carabinieri.