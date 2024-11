Gemona, formaggio e dintorni: al via la 24esima edizione

A Gemona la fiera dedicata all’eccellenza casearia del Friuli.

E’ stata inaugurata ieri la 24esima edizione di “Gemona, formaggio e… dintorni“, la fiera dedicata ai prodotti caseari che si svolge nel weekend e che coinvolge tutto il centro cittadino.

“La Festa del formaggio di Gemona è un evento che mette assieme non solo i valori di una produzione casearia, ma il valore complessivo di un intero territorio – ha commentato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli – . Lo dimostra la tradizione delle latterie turnarie che continuano il proprio lavoro con eccellenza”.

“Se pensiamo al legame che questa festa ha anche con l’origine del Montasio – che fu prodotto per la prima volta dai monaci di Moggio – ci rendiamo conto che quello che stiamo salvaguardando è anche un emblema di benessere, di buon cibo e di sana alimentazione” ha aggiunto Zilli.

Oltre a Zilli era presente l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier che ha definito l’evento “parte della tradizione e momento che valorizza le produzioni tipiche in un contesto, qual è Gemona, in cui c’è sempre stata una forte e identitaria produzione casearia”. Secondo Zannier “più parliamo di questi prodotti e più consentiamo a questo mondo di generare economia nonchè di conservare il territorio”.

Gemona, formaggio e dintorni: la premiazione dei migliori caseifici.

L’inaugurazione, sotto la loggia dello storico palazzo municipale, è coincisa anche con la premiazione dei tre migliori caseifici in gara: la latteria sociale di Marsure di Aviano, la latteria sociale di Brazzacco, il caseificio Della Savia di Basiliano. Lo scorso giugno l’Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggi), che vanta 35 anni di attività nel settore, promotrice in Italia della tecnica dell’assaggio come strumento di promozione dei formaggi di qualità, ha conferito a Gemona – primo comune in Friuli Venezia Giulia – il titolo di Città del Formaggio. Un riconoscimento importante che mette in evidenza il ruolo economico e culturale che il Comune ha assunto nel tempo, quale sede di produzioni casearie identitarie nel contesto sociale, grazie alla presenza attuale sul territorio di tre aziende diversificate (Latteria turnaria di Campolessi, Latteria di Moseanda e Malga Cuarnan), all’organizzazione della manifestazione “Gemona, formaggio e… dintorni” e al progetto di valorizzazione delle latterie turnarie.

La manifestazione, promossa dalla Pro Glemona con l’Amministrazione comunale, gode del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e del supporto dell’Ersa, di Coldiretti, dell’Ecomuseo delle acque del Gemonese oltre che di numerosi partner di categoria e privati.