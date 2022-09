Incidente a Udine, scontro tra un’auto e una bici: ferita una donna

L’incidente nel pomeriggio a Udine.

Incidente questo pomeriggio in piazzale dell’industria a Udine. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e una bici si sono scontrate all’incrocio con via Padova.

A causa dello scontro la donna in sella alla bici è caduta a terra ed è rimasta ferita. Sul posto sono interventi i sanitari del 118 con un”ambulanza per prestare le prime cure alla 44enne. Successivamente è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.