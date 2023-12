Incidente in via San Pietro a Udine.

Incidente in via San Pietro a Udine dove una Mercedes grigia ha perso il controllo, finendo per schiantarsi contro il cancello di una casa.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la Mercedes grigia avrebbe perso il controllo in corrispondenza di una curva. Nello stesso momento, un’altra auto proveniva dalla parte opposta della strada. Fortunatamente, la donna alla guida quest’ultima vettura è riuscita ad evitare l’impatto spostandosi sulla destra in tempo.

Tuttavia, la Mercedes ha continuato la sua corsa incontrollata, andando a schiantarsi con violenza contro il cancello di una casa. Dopo lo scontro la persona alla guida della Mercedes non si è fermata ed è fuggita.

Il violento botto ha attirato l’attenzione dei residenti, che sono usciti di casa per vedere cosa fosse successo. Sul luogo dell’accaduto è giunta prontamente la polizia locale per effettuare i rilievi e cercare di individuare il conducente fuggitivo. I pezzi dell’auto persi durante lo scontro potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini e aiutare gli agenti a identificare il responsabile.