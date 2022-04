L’incidente in piazzale Chiavris a Udine.

Incidente questa mattina poco prima delle 8 a Udine, sulla rotonda di piazzale Chiavris. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo sopra allo spartitraffico all’intersezione con via Forni di Sotto.

Nell’impatto il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale di Udine dal personale sanitario intervenuto. Sul posto presenti anche anche i carabinieri.

