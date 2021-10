L’incidente in via Cjarande a Udine.

È ricoverato in ospedale in gravissime condizioni un giovane di 32 anni di Faedis, M. C., rimasto coinvolto, questo pomeriggio, intorno alle 14,30 in brutto incidente in moto in via Cjarande, a Udine.

Stando alle prime informazioni il giovane ha perso il controllo della sua Suzuki 1000 finendo fuori strada. Le sue condizioni sono apparse subito piuttosto gravi. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Udine.

