L’incidente in via Lumignacco a Udine.

Incidente stradale, questa mattina, all’incrocio di via Lumignacco a Udine. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la conducente di una delle due.

Soccorsa dall’ambulanza del 118, è stata portata in ospedale, ma dalle informazioni avute non sarebbe grave. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco.

(Visited 534 times, 534 visits today)