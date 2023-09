Lorenzo Urbani è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

E’ il dottor Lorenzo Urbani la vittima dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Trieste in in via Marchesetti. Cinquantacinque anni e originario di Gemona ma con una carriera medica ben consolidata sia a Gorizia che a Trieste.

Da una prima ricostruzione Urbani, alla guida della sua Vespa, stava percorrendo la strada in discesa, in direzione del centro città, quando ha affrontato una curva e ha invaso la corsia opposta. In quel momento un autobus stava sopraggiungendo in salita e la conducente, una donna di 45 anni, ha avuto la prontezza di fermarsi immediatamente. Tuttavia, il medico è stato sbalzato dalla sua Vespa e la collisione è stata inevitabile. Urbani è finito sotto il mezzo, subendo gravi lesioni.

I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente per tentare di rianimare il cinquantacinquenne, ma purtroppo le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il medico era già in arresto cardiaco a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente. Le operazioni di soccorso sono continuate in ambulanza e anche in Pronto Soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo il ricovero in ospedale.

La notizia della morte del dottor Lorenzo Urbani ha sconvolto non solo i suoi familiari, ma l’intero ambiente sanitario dell’Asugi. Lorenzo Urbani aveva studiato all’Università di Trieste e aveva scelto di vivere nella città costiera per la sua passione per il mare. Oltre alla sua dedizione al lavoro medico, Urbani amava trascorrere il tempo libero in sella alla sua Vespa, godendosi la bellezza della città. La sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità medica e i residenti di Trieste, lasciando un vuoto incolmabile.