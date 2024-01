Incidenti sulla neve: due persone soccorse sullo Zoncolan

Due persone soccorse questo pomeriggio sullo Zoncolan.

Due persone sono state soccorse questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di due distinti cadute accidentali sulla neve nel comprensorio dello Zoncolan.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Paluzza e l’elisoccorso. Per una persona è stato disposto il trasporto all’ospedale di Tolmezzo con l’ambulanza con ferite non gravi. Per un’altra persona è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, in condizioni piuttosto serie.