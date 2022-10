Incidenti sulle strade del Friuli, due feriti trasportati in ospedale

Due incidenti in mattinata sulle strade del Friuli.

Due incidenti con conseguenze non gravi per i conducenti si sono verificati questa mattina a Udine e a Pagnacco. A Udine in via Gorizia si sono scontrati una motocicletta e una vettura. Il conducente della due ruote è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato trasportato all’ospedale per accertamenti.

Gli infermieri della centrale Sores hanno poi inviato un’ambulanza nel territorio del vicino comune di Pagnacco dove si è verificato uno scontro tra due auto. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita ma fortunatamente in maniera non grave ed è stata assistita tempestivamente dall’equipaggio dell’ambulanza che poi l’ha trasportata in ospedale. Sul posto ai vigili del fuoco. Causa al vaglio delle forze dell’ordine.