Tragico scontro frontale sulla Cimpello-Sequals: muore una donna di 55 anni

L’incidente mortale questo pomeriggio.

Tragico incidente mortale questo pomeriggio intorno alle 17 sulla Cimpello-Sequals che è costato la vita ad una donna di 55 anni. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente all’altezza dell’uscita di Zoppola.

La donna è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. Nonostante i soccorsi che hanno tentato disperatamente di rianimarla non c’è stato nulla da fare. Lievi le ferite riportate invece dall’autista dell’altro mezzo. Oltre al personale medico presenti anche i vigili del fuoco di Pordenone.

