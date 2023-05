Incidente al poligono di tiro, colonello dei carabinieri ferito gravemente

Il colonello Antonio Dibari ferito da uno sparo accidentale.

Il colonello dei carabinieri Antonio Dibari è rimasto ferito gravemente in un incidente al poligono di tiro di Aviano. Secondo la prima ricostruzione è partito un colpo accidentale e l’ufficiale dell’Arma è rimasto ferito ad una gamba.

il proiettile ha colpito un’arteria e il colonello Dibari, marito del viceministro Vannia Gava, è stato trasportato all’ospedale di Pordenone, dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Ha subito un’intervento chirurgico di 11 ore e le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.