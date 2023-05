Il grazie del Vescovo di Forlì ai volontari del Friuli Venezia Giulia

Il vescovo di Forlì ha voluto ringraziare i volontari della protezione civile.

Il gruppo di volontari e funzionari di protezione civile del Friuli Venezia Giulia impegnato in questi giorni nella pulizia e salvataggio dei antichi della biblioteca vescovile di Forlì hanno partecipato alla veglia di Pentecoste, nella serata di ieri.

Al termine, il vescovo, monsignor Livio Corazza, li ha chiamati vicino all’altare ringraziandoli a nome di tutti i fedeli per la loro opera meritoria in questo difficile momento per la comunità.