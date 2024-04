L’uomo era rientrato in questura quando è stato colto da un infarto.

Aveva appena finito il turno quando è stato colto da un Infarto. Le condizioni di Stefano Del Piero, poliziotto pordenonese della squadra volanti della Questura di Treviso, sono gravissime.

Tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, quando Del Piero, 49 anni, residente a Pordenone, aveva appena terminato il turno di pattuglia ed era rientrato negli uffici della Questura. A trovarlo a terra è stato il suo collega, che si era assentato per un breve periodo per fare rifornimento. Del Piero è stato immediatamente soccorso dai suoi colleghi e l’allarme è stato dato al Suem 118, che ha provveduto a trasportarlo d’urgenza al Ca’ Foncello.

Dopo intense operazioni di rianimazione, Del Piero è stato ricoverato in Terapia Intensiva, dove attualmente rimane in condizioni gravissime, in prognosi riservata.Nella stessa notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.