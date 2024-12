Infermiera colta da un malore dopo l’aggressione di un paziente

L’episodio all’ospedale di Pordenone.

Ancora aggressioni al personale sanitario. Questa volta è accaduto all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, quando un’infermiera si è sentita male dopo essere stata aggredita verbalmente da un paziente. Quest’ultimo è stato denunciato alle autorità giudiziarie.

La dinamica dell’aggressione

I fatti risalgono alla scorsa settimana e a denunciare l’accaduto sono stati i sindacati. Il paziente protagonista dell’aggressione ha rivolto all’infermiera insulti e grida tali da generare in lei un mancamento.

L’infermiera è stata portata in pronto soccorso ed è stata poi dimessa con una prognosi di 5 giorni. “Non è stata una reazione banale, ma un vero malore”, sottolineano i rappresentanti sindacali, che denunciano un clima lavorativo reso sempre più difficile da episodi simili.

La sicurezza in ospedale.

Nonostante i miglioramenti nella sicurezza degli operatori sanitari introdotti negli ultimi anni, l’episodio evidenzia come la protezione del personale rimanga una priorità. L’ospedale Santa Maria degli Angeli è stato teatro di numerosi interventi di sicurezza, tra cui l’installazione di telecamere e l’introduzione del pulsante rosso per le emergenze.

La situazione resta critica in alcuni reparti, come Psichiatria, dove il rischio di aggressioni è più alto. Tuttavia, nei settori più sorvegliati, come il Pronto soccorso, l’introduzione di misure preventive da parte della Prefettura e della Questura ha contribuito a ridurre gli episodi di violenza.