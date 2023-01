L’inseguimento sulla A23.

Inseguimento sulla A23 dove gli agenti della polizia stradale di Amaro sono riusciti a fermare un ubriaco senza patente alla guida di un furgone rubato.

E’ successo martedì scorso alle ore 19 all’altezza dell’Area di Servizio Ledra, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Amaro, allertata per un furto di carburante avvenuto poco prima presso la stazione di servizio di Campiolo, ha inseguito un furgone con targa austriaca che aveva destato sospetti in quanto lo sportellino del vano carburante era inusualmente aperto.

Il conducente, nel maldestro tentativo di darsi alla fuga, è entrato all’interno dell’Area di Servizio Ledra ovest e, sotto gli occhi stupefatti delle persone che si trovavano lì, ha abbandonato il veicolo ancora in corsa, che è andato a scontrarsi con un mezzo pesante parcheggiato poco più avanti. Dal furgone poi è uscita anche una donna e i due sono stati immediatamente bloccati dalla pattuglia della Polizia di Stato dopo una breve fuga.

Dalle verifiche è emerso che i fuggitivi erano una coppia di cittadini della Repubblica Ceca sprovvisti di qualsivoglia documento di identificazione. L’autista inoltre risultava essere privo di patente e con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. Il veicolo, da successivi accertamenti è risultato rubato nella medesima serata nella vicina località d’oltralpe di Villaco, in territorio Austriaco.

Oltre al sequestro del mezzo rubato, i due cittadini stranieri, per le loro gesta sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la denuncia a piede libero per i reati di ricettazione, furto aggravato resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica.