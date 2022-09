Si sentono male dopo aver mangiato dei funghi: famiglia intossicata

I tre avevano raccolto dei funghi nei boschi di Forgaria.

Corsa in ospedale per una famiglia intossicata dai funghi che avevano mangiato qualche ora prima. I tre, residenti in Francia ma originari di Forgaria, erano in Friuli per trascorrere le vacanze e avevano deciso di andare nei boschi di Forgaria a raccogliere funghi.

Madre, padre e figlio hanno mangiato i porcini raccolti e qualche ora dopo si sono sentiti male accusando dolori all’addome, vomito e dissenteria. I tre si sono quindi recati al pronto soccorso di San Daniele dove sono stati subito soccorsi e in breve tempo le loro condizioni sono migliorante. Con tutta probabilità l’intossicazione è stata causata da alcuni funghi vecchi che erano stati intaccati dalle muffe.