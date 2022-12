La donna è stata investita in via Cappuccini a Pordenone.

Una donna di circa 45 anni di età è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi poco prima delle 17 a Pordenone in via Cappuccini. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, allertate immediatamente dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, la donna è stata investita da un’auto.

È rovinata malamente al suolo ed è stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza e da quello di una automedica inviate da Pordenone dagli infermieri della Sores. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza. Cause al vaglio.