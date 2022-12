Cavallo imbizzarrito dai petardi rischia di affogare nel fiume Ledra

Il cavallo è stato tratto in salvo.

E’ stato salvato un cavallo che nel tardo pomeriggio di oggi ha rischiato di affogare nel Fiume Ledra, a Majano.

L’animale si è spaventato per alcuni petardi che gli sono scoppiati vicini e si è imbizzarrito riuscendo a scappare dal recinto. Il cavallo a questo punto dopo aver percorso qualche chilometro è caduto nel fiume Ledra, rischiando di affogare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Daniele faticato non poco per mettere in salvo l’animale. Con l’aiuto di un privato, Adriano Gastandello, che ha utilizzato un trattore con una forca per il letame, il cavallo è stato delicatamente alzato e riportato sulla riva.