Incidente a Porcia dove un uomo è stato investito.

Un uomo di circa 40 anni di età è stato soccorso questa mattina, intorno alle 9:30, dal personale medico infermieristico, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Porcia, in via Cartiera: per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine è stato investito da un veicolo che procedeva a bassa velocità mentre stava camminando.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica provenienti da Pordenone e l’elisoccorso. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in volo in condizioni piuttosto serie all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.