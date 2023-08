Scontro sulla regionale tra Remanzacco e Moimacco: 3 feriti

L’incidente sulla regionale 54, tra Remanzacco e Moimacco.

Tre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente che si è verificato lungo la regionale 54, tra Remanzacco e Moimacco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate due vetture.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli, un’ambulanza Bls proveniente da Udine e l’automedica proveniente da Udine. In transito anche un’ambulanza dei trasporti che si è fermata a supporto in caso di necessità, che poi ha ripreso subito il suo percorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Gli equipaggi delle ambulanze hanno preso in carico tre persone ferite che sono state trasportate in codice verde all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.