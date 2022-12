E’ morto il giovane ciclista investito ieri sera a Pordenone

Non ce l’ha fatta il ciclista investito ieri sera da un’auto a Pordenone: il 28enne è morto dopo il ricovero in ospedale.

Il giovane era rimasto vittima di un incidente ieri attorno alle 22.30 in viale Grigoletti, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, era stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bici, riportando lesioni molto gravi.

Sul posto, inviati dalla Sores, erano arrivati un’ambulanza e un’automedica che avevano trasportato d’urgenza il giovane al nosocomio, dove poco dopo è morto.