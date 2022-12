Investito un uomo a Cordovado nel pomeriggio

Un uomo di 75 anni è rimasto ferito in maniera seria a seguito di un incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Cordovado, in piazza Cecchini.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre camminava è stato investito da una vettura ed è stato sbalzato per alcuni metri. Immediata la richiesta di aiuto lanciata con una chiamata al Nue112 che hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l’elisoccorso. Sul posto sono arrivati anche i volontari della squadra di Protezione civile del Comune per dare supporto. Per l’uomo è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un serio trauma cranico.