Investito un uomo a Gradisca d’Isonzo e una donna a Tricesimo

Sono in tutto sei le persone che questo pomeriggio sono state investite sulle strade del Friuli: oltre che a Udine e a Cordovado, si sono verificati incidenti anche a Gradisca d’Isonzo e a Tricesimo.

Per quanto riguarda Gradisca, in piazzale Unità d’Italia è stato investito un uomo di 49 anni che ha riportato una ferita al capo. Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza da Gradisca d’Isonzo e la vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo. A Tricesimo, invece, è stata investita una donna, anche lei portata al nosocomio in codice giallo. In tutti i casi gli infermieri della Sores hanno allertato anche le forze dell’ordine, per quanto di competenza.