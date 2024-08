L’Isola delle Conchiglie va all’asta: ecco quanto costa comprarla

L’Isola delle Conchiglie a Marano è in vendita.

Uno dei luoghi simbolo della laguna friulana è in vendita: va all’asta, infatti, l’Isola Marinetta, meglio conosciuta come Isola delle Conchiglie, un piccolo pezzo di paradiso a poca distanza dal Faro Rosso, che un tempo fu sede di un fiorente allevamento intensivo di molluschi bivalvi.

L’isola andrà all’asta il prossimo 3 ottobre (inizialmente era prevista per lo scorso febbraio, ma è stata rinviata), con un prezzo di base pari a 4.383.750 euro e un’offerta minima di 3.287.812.50 euro, con rilanci minimi di 20 mila euro e una cauzione fissata a 438.375 euro. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito della Coveg.

Il lotto in vendita è situato nel Comune di Marano Lagunare e comprende uno stabilimento ittico di oltre 3.200 metri quadrati, composto da tre edifici principali destinati alla lavorazione dei mitili, uffici, servizi e vari manufatti funzionali all’attività. Inoltre, l’area include 75.258 metri quadrati di aree lagunari, designate come Sito della Rete Natura 2000, prioritarie per il valore naturalistico e la tutela della biodiversità, e ulteriori 720.589 metri quadrati di laguna con porzioni di barene, velme e litorali.

La vicenda che ha portato all’asta.

L’isola delle Conchiglie un tempo era il fulcro di un fiorente allevamento intensivo per la produzione di molluschi bivalvi. Gestita per anni dalla società agricola Molluschicoltura Maranese, che nel 2018 aveva acquisito il sito dalla cooperativa “Almar,” il luogo ha visto un cambiamento drastico nella sua fortuna a partire dal 2019, a causa prima di una mareggiata e poi delle restrizioni per la pandemia al punto che la crisi ha portato alla dichiarazione di liquidazione controllata da parte del Tribunale di Udine.