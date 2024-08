L’oro olimpico Giulia Rizzi incontra il rettore Pinton: “Un orgoglio per l’Ateneo, il Friuli e l’Italia”

Giulia Rizzi ha incontrato il rettore dell’Università di Udine.

La schermitrice udinese Giulia Rizzi, oro olimpico nella spada a squadre ai Giochi di Parigi, e studentessa dell’Università di Udine, ha incontrato il rettore dell’Ateneo, Roberto Pinton. La campionessa azzurra è studentessa del corso di laurea in Allevamento e salute animale, indirizzo assistente veterinario, del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali. All’incontro era presente anche il direttore del dipartimento, Edi Piasentier.

Il rettore Pinton ha espresso all’atleta delle Fiamme Oro i più sentiti complimenti a nome di tutta la comunità universitaria per la vittoria alle Olimpiadi e per la sua eccezionale carriera che la vede da anni protagonista ai massimi livelli nazionali e internazionali.

“Giulia Rizzi – ha detto il rettore, Roberto Pinton – è un orgoglio per l’Italia, il Friuli e per il nostro Ateneo. Rappresenta un’eccellenza nell’impegno sportivo a livello internazionale che si concilia con lo studio universitario. Dobbiamo essere grati a Giulia per i valori e l’esempio positivo di umanità e professionalità che trasmette ai nostri giovani. Grazie alla sua volontà, dedizione, capacità ed entusiasmo dimostra come anche un’atleta che ha raggiunto successi mondiali nella sua disciplina possa affrontare con il giusto impegno gli studi universitari”.

“Sono onorata di essere stata ricevuta dal rettore Roberto Pinton e dal direttore del dipartimento Edi Piasentier al quale appartiene il mio corso di laurea – ha affermato Giulia Rizzi –. Sport e studio sono un connubio vincente e invito qualsiasi giovane studente a interessarsi a questo doppio progetto perché con un po’ di organizzazione e di sacrificio è alla portata di tutti, a qualsiasi livello”.

Per il direttore del dipartimento, Edi Piasentier, “l’esempio di Giulia è sicuramente d’ispirazione per tutti i giovani a credere con fiducia in sé stessi, nelle proprie capacità e passioni, coltivandole con impegno, dedizione e tenacia”.

“È un onore per l’Università di Udine poter annoverare fra i suoi studenti una campionessa olimpica – sottolinea il delegato per lo sport dell’Ateneo, Stefano Lazzer –. Giulia Rizzi è una straordinaria atleta che dal Friuli porta lustro a tutto il territorio. Incarna il modello ideale di studente impegnato nello sport ad alti livelli. Il nostro ateneo, a questo proposito vanta un programma all’avanguardia prevedendo la figura dello studente-atleta che consente di conciliare la carriera universitaria con quella agonistica”.

Quest’anno, oltre alle olimpiadi, Giulia Rizzi ha vinto l’oro nel campionato italiano individuale e in quello a squadre ai campionati europei. Nella spada a squadre ha vinto anche i Giochi del Mediterraneo nel 2022 e i campionati italiani dal 2016 al 2019 e nel 2022.